Roma-Leicester, in palio un posto a Tirana: le probabili formazioni

La notte del verdetto allo stadio Olimpico: Roma-Leicester si giocano l’accesso alla finalissima della Conference League nella partita di ritorno delle semifinali. Si riparte dall’1-1 del King Power Stadium con il vantaggio iniziale di Pellegrini nel primo tempo, replicato dalla sfortunata autorete di Mancini nella ripresa.

Mou: “Vogliamo uno stadio che giochi con noi”

Oltre 60mila spettatori proveranno a spingere i giallorossi in quello che sarebbe un grande traguardo, auspicato già ad inizio stagione e diventato concreto strada facendo, nonostante molte insidie. José Mourinho in conferenza stampa ha lanciato un appello ai tifosi affinché “aiutino” la Roma a superare l’ultimo ostacolo tra sé e la finale di Tirana del 25 maggio prossimo. “I nostri tifosi devono venire allo stadio per giocare con noi e non per guardare la partita”, ha dichiarato il tecnico portoghese.

“Se abbiamo 70.000 spettatori il significato è niente. Se abbiamo 70.000 che vogliono giocare, la storia è diversa”



Il pubblico recepisce il messaggio dello Special One ed è pronto a colorare l’Olimpico di giallorosso per cercare una finale europea che manda da 31 anni (Coppa Uefa 1990/91 poi persa contro l’Inter). Starà però a Pellegrini, Zaniolo, Abraham e soci riuscire a scardinare la retroguardia delle Foxes nel corso dei 90 minuti. Per gli inglesi – seguiti da 4000 ultrà – è l’occasione per provare a centrare la prima finale europea della storia, traguardo che salverebbe una stagione molto deludente viste le prestazioni in Premier ed Europa League.

Nell’altra semifinale di Conference League, il Feyenoord si presenta in Francia forte del 3-2 ottenuto 7 giorni fa tra le mura amiche contro il Marsiglia. Ma la squadra di Sampaoli venderà cara la pelle per cercare di ribaltare il risultato, spinto dal proprio pubblico. Per loro, così come per Roma e Leicester, l’obiettivo si chiama Tirana.

Le probabili formazioni

QUI ROMA – Mourinho deve fare a meno di Mkhitaryan, infortunatosi al King Power Stadium giovedì scorso. Con la pesante assenza dell’armeno, lo Special One riproporrà la formazione che ha battuto 4-0 il Bodo Glimt nel ritorno dei quarti di finale. Dunque spazio per Sergio Oliveira con Cristante in mezzo al campo mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski. Per il resto è tutto confermato: linea difensiva composta da Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio mentre in avanti Pellegrini agirà a supporto di Zaniolo e Abraham.

QUI LEICESTER – Dopo aver fatto abbondante turnover in Premier, Brendan Rodgers presenterà all’Olimpico una squadra fresca e riposata. In campo sarà ancora 4-1-4-1 per il manager delle Foxes: Schmeichel tra i pali, coppia centrale formata da Evans e Fofana (ottimo all’andata) con Pereira a destra e Castagne sulla sinistra, quest’ultimo ristabilito dopo il giramento di testa di 7 giorni fa che lo costrinse a dare forfait. Tielemans sarà colui che guiderà il centrocampo con Dewsbury–Hall e Maddison davanti a sé mentre sui lati spazio per Lookman e Albrighton con Vardy unica punta.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Leicester:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. – All. Mourinho.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Tielemans; Albrighton, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman; Vardy. – All. Rodgers.

Arbitro: Stojanovic.