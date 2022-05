Marsiglia-Feyenoord: le probabili formazioni del match

Ci siamo. La gara di ritorno valida per le semifinali di Conference League tra Marsiglia e Feyenoord si preannuncia essere scoppiettante. Qualora la Roma di Mourinho dovesse passare il turno contro gli inglesi del Leicester, dovranno affrontare una delle due squadre protagoniste di una partita assolutamente incredibile all’andata. In Olanda, infatti, davanti a ben 24.500 spettatori, i padroni di casa hanno strappato un mezzo biglietto valido per il passaggio del turno, superando i francesi per 3-2. La gara di ritorno si disputerà allo stadio Velodrome a partire dalle ore 21:00 di questa sera. Sarà possibile seguire la diretta del match sui canali online Amazon Prime Video. A dirigere la partita lo svizzero Sharer.

QUI MARSIGLIA – Sampaoli si affida a Mandanda tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Lirola, Caleta-Car, Saliba e Kolasinac. A centrocampo spazio alla sostanza con il trio composto da P. Gueye, B. Kamara e Guendouzi, mentre nel tridente offensivo sarà la volta di Bakambu, B. Dieng e Payet.

QUI FEYENOORD – Slot non ha dubbi: Marciano sarà il titolare tra i pali. In difesa il quartetto dovrebbe essere composto da Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia. Kökcü e Aursnes agiranno in mediana di centrocampo, con Guus Til a fare da collante tra il reparto e la coppia offensiva composta da Dessers e Sinisterra.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Feyenoord

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac; P. Gueye, B. Kamara, Guendouzi; Bakambu, B. Dieng, Payet.

All.: Jorge Sampaoli

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra.

All.: Arne Slot