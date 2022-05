Salernitana-Venezia: le probabili formazioni del match

Salernitana e Venezia si affrontano quest’oggi per chiudere la pratica dei recuperi delle partite di Serie A. La sfida può essere decisiva per i granata, che stanno vivendo un ottimo periodo di forma. La Salernitana è infatti reduce da 3 vittorie contro Sampdoria, Udinese e Fiorentina ed un pareggio subito last minute contro l’Atalanta. Peggiore invece è la situazione del Venezia, colpita anche dall’esonero di Zanetti cui è subentrato il tecnico della Primavera Soncin.

QUI SALERNITANA Nicola confermerà l’assetto visto contro l’Atalanta, scegliendo dunque un 3-5-2 in cui davanti alla porta difesa da Sepe ci saranno Gyomber, Radovanovic e Fazio. Sugli esterni confermati Zortea e Mazzocchi, anche a causa dell’infortunio di Ranieri. Inamovibili a centrocampo Lassana Coulibaly, Bohinen ed Ederson. Per l’attacco, invece, Nicola sceglie di riproporre Bonazzoli accanto a Djuric.

QUI VENEZIA Soncin punta su una formazione speculare con Mäenpää tra i pali difeso da Ampadu, Caldara e Ceccaroni. A presidiare gli esterni del campo saranno Haps e Ebuhei, mentre in mezzo agiranno Crinigoj, Vacca e Cuisance. In attacco spazio a Henry ed Aramu.

SALERNIANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Ebuehi, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. All. Soncin