Il Presidente Sergio Mattarella ha scritto e spedito una lettera ai Jalisse con una richiesta : “Inviatemi il vostro nuovo album”

Poche ore fa l’annuncio dei Jalisse, che stupiti quanto felici, hanno fatto sapere della lettera speciale arrivata loro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo il messaggio pubblicato dal duo canoro italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian: “Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che attende l’invio del nostro nuovo cd ‘Voglio emozionarmi ancora’. Felicissimi!”.

I due cantanti della celebre “Fiumi di parole“, con cui vinsero il Festival di Sanremo 1997, hanno pubblicato sui social la lettera datata 26 aprile 2021 e ricevuta dall’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica. La lettera è arrivata in risposta alla e-mail con cui invitavano Sergio Mattarella ad ascoltare l’ultimo disco da loro realizzato. Questo uno stralcio: “Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email; mi incarica di ringraziarvi per le Vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli, e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite”. Una vera e propria rivincita, dopo il record di 24 no dal Festival di Sanremo.

Poi hanno aggiunto nel posto: “Realizzeremo il video di #speranzainunfiore (titolo del loro ultimo disco); sarà un video dedicato al ricordo dei nostri nonni per celebrarli il 25 luglio nella #giornatamondialedeinonniedeglianziani, appena istituita da Papa Francesco“. Nella lettera del Quirinale si cita anche un pezzo del nuovo disco dei Jalisse; quello che la coppia ha dedicato ‘ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid-19‘.