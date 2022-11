Novembre è arrivato! La sua dolcezza iridescente, il suo calore intramontabile, la sua natura costantemente in bilico tra l’autunno e l’inverno porta la mente a sognare. Riscopriamo, insieme, la magia intramontabile di “November Rain”.

Analisi dettagliata della canzone “November Rain”

L’amore è il protagonista indiscusso di un vero e proprio capolavoro della musica. Il sentimento non si manifesta tramite le parole ma per mezzo di abbracci celati e silenziosi:

“Quando guardo nei tuoi occhi

riesco a vedere un amore trattenuto

ma cara quando ti stringo

non lo sai che provo la stessa cosa”.

Gli occhi diventano il fulcro dell’amore, di un amore quasi strozzato dalla mente che non riesce a dominare i battiti del cuore. La parola “cara” rimanda all’immagine di una donna dolce, diversa dalle altre. Il protagonista della canzone ama questa creatura, ama la sua interiorità.

“Perché niente dura per sempre

ed entrambi sappiamo che i nostri cuori possono cambiare

ed è difficile far durare un candela

nella fredda pioggia di Novembre”.

“Ci siamo dentro da talmente tanto tempo

cercando semplicemente di far passare il dolore”.

Il “per sempre” è un’ idea fissa, un concetto statico. Le persone cambiano come cambia la loro anima. Tutto assume un sapore diverso ed è così difficile mantenere il calore dell’anima mentre i corpi si perdono nel freddo di Novembre. La candela sembra quasi richiamare un’immagine pittorica, un quadro chiaroscurale di Caravaggio. Nonostante la canzone rimandi ad un presagio di perdizione e di incertezza, la tenerezza che spigionano questi versi è delicata e potente, proprio come l’eleganza senza tempo di Novembre.

“Ma gli innamorati vengono sempre e gli innamorati se ne vanno sempre

e nessuno è mai sicuro di quello che lascia oggi

mentre se ne va camminando”.

November Rain: la pioggia come elemento salvifico

L’innamoramento è un concetto fisso, abbraccia secoli e secoli di storia, di lacrime e di tremori. Forse il freddo non dovrebbe permettere alle persone che si amano di perdersi. Esiste una soluzione per questo?

“Se potessimo prenderci il tempo per dirci tutto chiaramente

io potrei far riposare la mia testa sapendo che tu eri mia

tutta mia.

Per cui se vuoi amarmi allora cara non ti trattenere

o io finirò a camminare nella fredda pioggia di Novembre”.

I due amanti sono in un’oasi onirica. Occhi dentro occhi e tempo infinito. Si accorgono di essere una cosa sola e di appartenersi e lui la invita a non trattenersi, a dimostrare tutto l’amore prima che la sua anima finisca per essere completamente risucchiata dal gelo di Novembre.

“So che è difficile tenere un cuore aperto

quando sembra che anche gli amici siano lì per farti malema se tu potessi guarire un cuore spezzato

il tempo non sarebbe lì per incantarti?“

Il cuore si può sigillare in qualsiasi istante, può congelarsi in un nanosecondo e in uno stesso nanosecondo schiudersi e dilatare il tempo. Le ore, quando si tratta dell’amore, non hanno metriche e logiche, sono infinite.

“A volte ho bisogno di un po’ di tempo per conto mio

A volte ho bisogno di un po’ di tempo da solo

Tutti hanno bisogno di un po’ di tempo per conto loro

Non sai che hai bisogno di un po’ di tempo da sola?“

La solitudine, in questo caso, è vista come una culla, come un preludio d’amore. Immaginiamo due anime che trascorrono del tempo nella più totale protezione, in una valle incantata e che, improvvisamente sorridono nel pianto mentre sentono l’essere amato baciare il loro cuore.

“E quando le tue paure si placano e le ombre rimangono ancora

so che puoi amarmi se non rimane più nessuno da incolpare

per cui non importa l’oscurità, possiamo ancora trovare una via

perché niente dura per sempre, nemmeno la fredda pioggia di Novembre“.

In questi versi si può avvertire una fragranza che ha il sapore della speranza. I momenti belli non sono eterni, questo è certo, ma non lo sono nemmeno i momenti brutti. Tutto può tornare, tutto può esistere, tutto può emozionarci e le emozioni proprio perché non sono razionali, possono abitare nei nostri occhi per sempre.

“Non credi di aver bisogno di qualcuno?

Non credi di aver bisogno di qualcuno?

Tutti hanno bisogno di qualcuno“.

Alla fine l’innamorato pone una domanda essenziale e giunge così ad una conclusione molto umana e veritiera: tutti hanno bisogno di qualcuno. Questo è un invito puro e potente, un invito che, sottovoce, tra un sorriso e ed un abbraccio, sussurra “Amatevi”.