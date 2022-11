Ballando con le Stelle: è lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini

Sembra proprio non trovare pace questa diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo le tensioni accumulate in precedenza, la 5° puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci, siè aperta con uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Ma andiamo con ordine.

Con l’inizio della 5° puntata di Ballando con le Stelle, il primo a esibirsi è stato il concorrente Dario Cassini, il quale nel video di presentazione ha rivolto una– per nulla sottile– accusa alla giurata Selvaggia Lucarelli, affermando che la partecipazione del suo fidanzato (Lorenzo Biagiarelli) alla trasmissione, avrebbe sicuramente causato dei favoreggiamenti o, quantomeno, un conflitto di interessi.

Subito dopo l’esibizione è arrivato il confronto con i giudici e, come si poteva immaginare, anche lo scontro con la Lucarelli. Quando quest’ultima chiede a Dario Cassini se era proprio sicuro delle affermazioni fatte egli ha replicato. “Non esattamente, ma non sono molto distante. Se mio figlio fosse iscritto a un torneo di calcio, di certo non farei l’arbitro”.

Al che, la risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere: “Quello che posso dirti è che da quando è iniziata questa edizione di Ballando con le Stelle , non ho mai chiamato uno dei miei colleghi nella giuria per chiedergli qualcosa”.

Ed ecco che arriva la scottante verità: “Alle 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici “Ciao Selvaggia, guarda io volevo dirti che è tutto finto quello che faccio. Tutto quello che dico è finto. In realtà mi serve per il mio personaggio. Quindi stasera dammi tre Selvaggia, perché davvero mi è molto utile”.

Alche Dario Cassini la interrompe per chiederle se la telefonata fosse stata registrata e la Lucarelli risponde, in maniera secca e decisa, di sì.

Selvaggia Lucarelli conclude la sua accusa, affermando: “Tu mi hai telefonato per condizionare il mio giudizio, per dirmi che è tutto finto quello che succede. Io voglio dirti questo: quello che succede qua non è finto, almeno per quello che mi riguarda.”

Alla fine di tutto Cassini ha ammesso: “Fabio e Selvaggia sono miei amici. Oggi mi sono sentito di fare uno squillo all’uno e all’altra senza retroattività e se ho sbagliato mi scuso. Se pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa“.

Con queste parole sembra la questione è stata ufficialmente conclusa, senza nessuna implicazione. Chissà cosa accadrà invece nella sesta puntata di Ballando con le Stelle…