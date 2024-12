“La vacca”: un racconto di desiderio e trasformazione arriva al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno

di Redazione ZON

Il prossimo 6 dicembre alle ore 21, il Piccolo Teatro del Giullare ospiterà La vacca della compagnia B.E.A.T Teatro in collaborazione con il Nuovo Teatro Sanità. Lo spettacolo conclude la sezione GEOgrafie rivolta ai giovani artisti della Campania, della stagione Mutaverso Teatro.

La vacca

Scritto da Elvira Buonocore e diretto da Gennaro Maresca, l’opera vede in scena Vito Amato, Anna De Stefano e lo stesso Maresca, e si avvale dell’aiuto regista Roberta De Pasquale, il disegno luci di Alessandro Messina e i costumi curati da Rachele Nuzzo.

I premi

Pluripremiato a livello nazionale, lo spettacolo ha conquistato il Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti XIII Edizione e numerosi altri riconoscimenti, tra cui i Premi Voci dell’Anima 2021 e il Premio Per fare il teatro che ho sognato. Al termine della performance l’autrice Elvira Buonocore e la compagnia dialogheranno con il pubblico in un incontro moderato da Erminia Pellecchia.

Costo del biglietto:

intero 13 €;

ridotto under30 10 €.

Contatti e prenotazioni a [email protected] oppure 329 4022021

La trama

Ambientata in una torrida estate in una periferia napoletana senza nome, La vacca è una favola neorealista che esplora la scoperta del desiderio e la sua forza dirompente. Al centro della storia ci sono Donata e Mimmo, due giovanissimi fratelli, e il loro incontro con Elia, un uomo enigmatico che cambia il corso delle loro vite. Con delicatezza e crudezza, lo spettacolo racconta il contrasto tra il grigiore della quotidianità e la luce improvvisa del desiderio, dando vita a una trama sospesa tra realtà e immaginazione. È una narrazione che si muove tra il corpo e il mondo, tra amore e resistenza, in un contesto dominato da un progresso spersonalizzante.

Una storia reale e fantastica

«La vacca è un viaggio nell’intimità dei personaggi e nelle loro lotte, un percorso che mostra come il desiderio possa generare cambiamenti imprevisti e potenti» dichiara il regista Gennaro Maresca, che continua: «Abbiamo voluto creare una storia che fosse insieme reale e fantastica, capace di colpire il pubblico con la sua autenticità e il suo simbolismo».