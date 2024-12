Codacons Cilento, la lotta al bullismo e alla violenza di genere al “Palasilvestri” di Salerno

di Redazione ZON

Il Trofeo di arti marziali under 14

Il 1° dicembre si è disputato il Trofeo di arti marziali under 14 presso il Palazzetto dello Sport

“Palasilvestri” di Salerno.

L’evento è stato patrocinato dal Codacons Campania, nella persona del Presidente regionale, avv. Matteo Marchetti, a sostegno della marcia di legalità dello Sportello Anticrimine del Codacons Cilento diretto dall’Avvocato Iolanda Cennamo.

L’avv. Cennamo, con l’avv. Bartolomeo Lanzara, Presidente della sede Codacons Cilento, sta

conducendo sul territorio cilentano una campagna di sensibilizzazione alla lotta al bullismo ed alla

violenza di genere.

In virtù del ruolo di Safeguarding conferito all’avv. Cennamo dal CSAIN Campania Salerno-Cilento, la stessa è intervenuta all’evento sportivo ricordando l’importanza del ruolo genitoriale nella lotta alla criminalità giovanile.

La campagna di sensibilizzazione nelle scuole

La campagna di sensibilizzazione con le scuole che gli avv.ti Cennamo e Lanzara avevano avviato appena una settimana fa si allarga dunque al territorio salernitano. Qui aderiranno diverse scuole, nonché palestre, come quella capofila del maestro Antonio Cosenza, che metterà a disposizione dei veri e propri corsi di formazione di carattere sportivo, musicale e teatrale improntati alla prevenzione della violenza tra gli adolescenti.

“Il progetto – dichiara l’avv. Bartolomeo Lanzara, – sta dunque interessando tutta la provincia di Salerno, e ciò anche in virtù della Legge n.70/2024 che vede le palestre, i teatri e le accademie musicali impegnati nel sostegno dei minori che devono essere recuperati su delega del relativo Tribunale”.

L’avv. Cennamo dichiara di ritenersi più che soddisfatta del sodalizio con l’Ente di promozione CSAIN Campania nella lotta alla violenza ed a qualsiasi forma di abuso e discriminazione, in quanto diverse associazioni giovanili stanno chiedendo di poter aderire al progetto a sostegno di questa causa di legalità.

Il Presidente Avv. Matteo Marchetti dichiara invece che “è fondamentale che ci sia uno scambio ed una collaborazione continua tra le sedi locali e quelle centrali Codacons, questa è stata sino ad ora la nostra forza che ci ha permesso di crescere sempre più, per cui rinnoviamo l’invito ad iscriversi al Codacons (sempre al costo di €.10,00 sino al 31/12/2024) per tutelare sempre più i diritti di tutti in particolare dei più deboli”.