L’addio a Giulia Cecchettin, oggi i funerali a Padova

di Rita Milione

Oggi, martedì 5 dicembre, nella Basilica di Santa Giustina a Padova saranno celebrati i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne uccisa l’11 novembre scorso dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L’orario di inizio dei funerali è alle 11. Alla cerimonia sarà presente il papà, la sorella e tutta la sua famiglia.

“Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica … ma sto cercando di dire le cose al meglio”, queste le parole del papà di Giulia, Gino Cecchettin.

Sono attese diecimila persone ma i molti che non potranno entrare potranno contare sui maxischermi allestiti in in Prato della Valle e sulle dirette tv. All’esterno della Basilica di Santa Giustina sono presenti due maxi schermi per permettere a tutti di partecipare alle esequie.

Tra le 10mila persone attese a Padova oggi per i funerali di Giulia Cecchettin ci sono anche esponenti del mondo politico: presenzierà il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il ministro della Giustizia, Nordio. Potrebbe raggiungere la Basilica di Santa Giustina la premier Giorgia Meloni, ma mancano conferme. Mentre dovrebbe essere assente Sergio Mattarella.

Secondo la volontà della famiglia Cecchettin, dopo i funerali di Giulia di oggi alle 11 a Padova, ci sarà un momento di preghiera nella Chiesa Parrocchiale di Saonara.