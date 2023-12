Giornata mondiale del Volontariato: perché si celebra?

di Rita Milione

Come ogni anno, il 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del Volontariato, è stata istituita dalla risoluzione 40/212 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1985.

Qual è lo scopo?

Lo scopo della giornata internazionale del volontariato è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo. L’attività di volontariato è quella di sostenere le iniziative di pace, gli aiuti umanitari e di assistenza medica, il monitoraggio dei diritti umani e il supporto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I temi

Il 2001 è stato dichiarato Anno Internazionale del Volontariato, che ha contribuito all’attivazione di progetti sostenuti dai volontari. Il tema della giornata internazionale del volontariato 2018 è stato “I volontari costruiscono comunità resilienti”.

Per il 2019 il tema della giornata internazionale del volontariato è stato “Volontario per un futuro inclusivo”. Durante l’anno ci sono stati 8.282 volontari, che hanno prestato servizio in 54 missioni, agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite in tutto il mondo.

Per il 2021 il tema della giornata internazionale del volontariato è “Volontari per un futuro comune”. Quest’anno, gli eventi organizzati per il 5 dicembre servono per ringraziare i volontari di tutto il mondo e anche per evidenziare le difficoltà e i bisogni dei volontari incontrati durante la pandemia. Dobbiamo riconoscere le azioni volontarie e mostrare l’impatto del volontariato durante la crisi COVID-19, perché “Con il volontariato, uniti siamo più forti”.

Il tema del 2022 è la solidarietà attraverso il volontariato: “Insieme, agisci ora”. Mentre il mondo è alle prese con sfide umanitarie e di sviluppo, tra guerre e cambiamenti climatici, abbiamo bisogno di volontari che lavorino insieme per il bene comune.

Per il 2023 la giornata si celebra con il tema “il potere dell’azione collettiva: se solo tutti lo facessero”. Se tutti facessero volontariato il mondo sarebbe un posto migliore.