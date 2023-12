Salerno, muore al Ruggi: sospetti sul ricovero

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo sospetto caso al Ruggi. A Salerno, infatti, una donna ha denunciato la morte di sua madre, residente nella Zona Orientale della città. Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, online questa mattina, la storia ha avuto inizio ad Ottobre scorso, quando la madre della donna ha subito un ricovero per via di un edema polmonare. Il risultato è stato di tre giorni al pronto soccorso, e di diverse minacce di chiamare le forze dell’ordine.

La figlia ha dichiarato: “Mia madre viene legata mani e piedi, mi dicono che era agitata ma l’ho ritrovata livida, in condizioni pietose. Mia madre, durante il ricovero in ospedale non è stata cambiata, non ha mangiato né bevuto. Anzi dirò di più. Mia madre si è versata accidentalmente del liquido addosso e quando ho potuto vederla aveva tutti gli indumenti bagnati. Il giovedì il dottore mi dice che mamma stava meglio. Sarebbe stata dimessa da lì a poco, mentre il venerdì l’altro medico mi dice che era in gravi condizioni e che per lei non c’era più nulla da fare.“

L’amara constatazione della signora di Salerno arriva presto: “Chiedo di portarla a casa, i medici mi dicono che non ha mangiato in quei giorni. Io sono riuscita a vederla sono una volta e con me ha pranzato tranquillamente. Mamma è morta il giorno dopo a casa, in ambulanza era serena ma leggevo nei suoi occhi paura e dolore. Oggi è un mese che non è più tra noi e io voglio solo avere giustizia.”

Un caso assolutamente complicato.