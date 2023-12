Oroscopo Branko martedì 5 Dicembre 2023: Cancro attento

Ariete Cari Ariete, domani si chiuderà definitivamente una fase della tua vita piuttosto faticosa e se ne aprirà una più stimolante e felice. Tu hai recuperato un migliore benessere psicofisico e sei pronto ad affrontare nuove sfide.

Toro Cari amici del Toro, ci sarà una Luna favorevole che ti regalerà una buona dose di romanticismo in più. Dovresti sfruttarla al meglio, ritagliando del tempo solo per te e la tua dolce metà.

Gemelli Cari Gemelli, le tue stelle ti incoraggiano a tagliare rapporti, progetti e situazioni che non ti stanno portando da nessuna parte. Saturno in aspetto dissonante, in particolar modo, ti invita a concentrarti solamente sulle questioni più concrete e durature.

Cancro Cari Cancro, dicembre sarà un mese che potrà offrirti occasioni interessanti, sia nel lavoro, sia in amore. Chi non si sente appagato dal proprio impiego o desidera crescere, dovrebbe sfruttare queste giornate per guardarsi intorno, proporsi, spedire curriculum in giro.

Leone Cari amici del Leone, si prospetta un inizio settimana particolarmente avvincente, soprattutto per ciò che riguarda i sentimenti. Non saranno pochi i Leoni coinvolti in alcuni sguardi d’intesa, incontri ravvicinati pieni di romanticismo.

Vergine Cari Vergine, la Luna passerà nel tuo cielo. La dama bianca dello zodiaco potrebbe suscitarti un’insolita nostalgia che ti stranirà per tutto il giorno. Cerca di non crogiolarti troppo a lungo nei ricordi legati al passato.

Bilancia Cari Bilancia, potresti sentirti combattuto fra istinto e ragione, senza sapere a quale delle due forze dare retta. Sarà meglio assecondare l’impulso del cuore o pianificare i prossimi passi facendo leva sulla logica? Prenditi il tempo necessario per decidere.

Scorpione Cari Scorpione, l’ingresso di Venere nel segno ti incoraggerà a dedicare più tempo e attenzione al rapporto di coppia e agli affetti famigliari, ma non solo. Da quanto tempo non senti i tuoi amici storici, quelli di vecchia data?

Sagittario Cari Sagittario, la Luna in quadratura potrebbe causarti qualche piccolo disturbo passeggero, com un fastidioso mal di stomaco o all’intestino. In questa giornata faresti bene a curare la tua dieta, evitare gli eccessi a tavola e nel bere.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, si profila un giorno particolarmente stimolante, preludio a un mese che potrà regalarti interessanti opportunità. Chissà che questo cielo non ti riservi anche un inaspettato viaggio all’estero.

Acquario Cari Acquario, potresti ritrovarti a discutere in maniera accesa per via di un conto condiviso con un’altra persona. Avrai bisogno di tutta la calma e il buonsenso che raccoglierai per gestire la situazione.