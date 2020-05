L’Alto Adige dice sì alle riaperture: approvata legge provinciale

In Alto Adige si riapriranno negozi, parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti. La provincia autonoma di Bolzano si distanzia dal governo

In Alto Adige da oggi venerdì 8 maggio nel pomeriggio, al più tardi da sabato mattina, entrerà in vigore la legge provinciale sulla ‘fase 2’, “ovvero la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali“.

Un forte distanziamento nei confronti del decreto nazionale che proroga in realtà la riapertura dei negozi al 18 Maggio. Mentre per parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti si dovrà aspettare a Giugno. La provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, si stacca da quanto previsto dal Governo nazionale.

Il disegno di legge 52/20 è stato approvato dal Consiglio provinciale altoatesino nel cuore della notte dopo una lunga maratona con 28 voti a favore, un voto contrario e 6 astensioni. Prima riaperture da oggi pomeriggio dopo gli adempimenti ma la Provincia consiglia di riaprire le attività da domani.

Nei giorni scorsi era arrivato a Bolzano il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia che aveva consigliato di attendere il 18 maggio. Ma l’Alto Adige, dopo la presa di posizione della Suedtiroler Volkspartei (partito di maggioranza in Consiglio) di togliere l’appoggio al Governo Conte II, ha proseguito per la sua strada.

Insomma dopo lo smacco dell’Alto Adige si inasprisce sempre di più il rapporto tra Governo nazionale e Regioni. Si invoca sempre di più la riapertura anticipata di negozi. Per il momento il governo invoca alla cautela e respinge le richiesti dei vari governatori.

