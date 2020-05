Il Governatore del Veneto Luca Zaia in prima linea per la riapertura prima del 18 Maggio: oggi pomeriggio conferenza Stato-Regioni

Il Presidente del Veneto Luca Zaia guida l’ideale fronda di quei Governatori che spingono per una riapertura anticipata di tutte le attività prima della data schedulata del 18 Maggio: le sue posizioni, che partono dalla necessità di riprendere in mano primariamente il settore del turismo, le esprimerà questo pomeriggio nel corso della videoconferenza Stato-Regioni a cui parteciperà anche il Ministro per le Autonomie Francesco Boccia.

Dello stesso avviso anche Massimiliano Fedriga, Governatore del Friuli Venezia Giulia, che in conferenza stampa a Trieste ha già esposto un proprio calendario di massima: “La nostra posizione è per la riapertura l’11 Maggio del commercio ed il 18 Maggio delle restanti attività, come quelle per i servizi alla persona“.

Per Giovanni Toti (Liguria) è il momento giusto per riaprire (l’epidemia sembra stia mollando un pò ovunque, anche nelle Regioni più colpite come la nostra) e passare dal momento dei divieti a quello delle regole, mostrando estrema fiducia nei confronti dei cittadini che hanno dato una risposta di grande responsabilità.

Preme per un ritorno alla normalità anche la Governatrice della Calabria Jole Santelli, in attesa del pronunciamento del Tar sull’ingiunzione che il Governo ha imposto sulla sua ultima ordinanza che disponeva l’apertura di bar e ristoranti all’aperto: “Il Governo parla di riaprire il 18 Maggio sperando in un tasso di contagiosità dello 0,5%. Ma quel tasso in Calabria c’era già quando abbiamo fatto l’ordinanza”.

