Lancusi si stringe attorno al suo patrono: torna la Festa di San Giovanni Battista

di Redazione ZON

La frazione di Lancusi si appresta a vivere, anche quest’anno, uno dei momenti più sentiti e identitari della propria vita comunitaria: la festa patronale in onore di San Giovanni Battista. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e memoria, capace di richiamare residenti e concittadini da ogni parte d’Italia e del mondo.

Le celebrazioni, che affondano le radici in una devozione secolare, rappresentano per Lancusi molto più di un rito religioso: sono l’anima di un popolo che si ritrova e si riconosce nei simboli della propria storia. Le strade si colorano di festa, le case si riempiono di familiari e amici di ritorno, e l’intera comunità si raccoglie in un abbraccio collettivo attorno al proprio Santo.

Accanto ai riti liturgici – le messe solenni, le processioni, le bande musicali – a rendere speciale l’atmosfera sono anche i sapori della cucina tradizionale, i volti ritrovati, i ricordi che riaffiorano tra un saluto e l’altro. È in queste giornate che Lancusi torna a parlare con la voce dei nonni e a guardare con gli occhi dei bambini.

San Giovanni Battista, da secoli guida spirituale e simbolo di protezione per il paese, è il filo che lega le generazioni. La sua festa è un inno all’identità e all’appartenenza: un’occasione per rinsaldare legami, rinsavire emozioni, rinnovare promesse.

L’invito è aperto a tutti: a chi Lancusi la vive ogni giorno e a chi, anche solo per qualche ora, desidera tornare a sentire il calore di casa. Perché la festa patronale è il cuore pulsante di una comunità che non dimentica mai chi è, né da dove viene.

San Giovanni Battista, guida e proteggi la tua gente.