TEDxBattipaglia presenta MEET THE SPEAKERS 2025: il territorio che diventa esperienza

di Redazione ZON

TEDxBattipaglia torna con i “Meet the Speakers 2025”, un ciclo di esperienze ispirate al format internazionale TEDxAdventures che mette al centro il territorio, i suoi talenti e il potere trasformativo delle storie vissute.

Non semplici incontri, ma avventure immersive tra natura, scienza, impresa e arte. Ogni appuntamento sarà l’occasione per scoprire luoghi inediti della Campania e conoscere professionisti di spicco che, con la loro esperienza, connettono il locale al globale. Protagonisti assoluti: i giovani e il desiderio di riscoprire il valore autentico nella nostra terra.

TEDxBattipaglia

Ad aprire il calendario 2025 sarà Annacaterina Scarpetta, già speaker TEDxBattipaglia, viaggiatrice solitaria e scrittrice. Il 29 giugno, guiderà un trekking ad Olevano sul Tusciano in collaborazione con Explorer Campania: una giornata tra natura e riflessione, arricchita da una masterclass sul solo travelling. Un’immersione nella bellezza selvaggia del nostro entroterra, pensata per chi desidera riscoprirsi e mettersi alla prova, allontanandosi dal caos quotidiano. I biglietti sono già disponibili su Eventbrite, accessibili anche dalla pagina Instagram ufficiale TEDxBattipaglia.

Il 27 settembre sarà la volta di Claudio Scarpati, vulcanologo, professore dell’Università Federico II di Napoli e punto di riferimento della ricerca in tale campo. Guiderà un tour tra il Vesuvio e Villa Poppea, un’esperienza che unisce storia, scienza e paesaggio. Un modo per riscoprire la Campania da dentro, con lo sguardo di chi la studia e la ama da sempre.

Il 3 ottobre, Antonia Trucillo, CMO dell’omonima azienda salernitana del caffè, accoglierà i partecipanti in azienda per un’esperienza che coniuga tradizione, sostenibilità e benessere. Dopo una degustazione di caffè, seguirà un’attività sportiva energetica per vivere un po’ di adrenalina in tutte le sue forme.

Il 18 ottobre, Jacopo Troisi, docente di metabolomica e CEO di Thereo Srl, aprirà le porte del suo laboratorio di ricerca per un tour scientifico interattivo, esperimenti e dimostrazioni reali. Un’occasione rara per toccare con mano l’innovazione locale che porta a scoperte concrete in ambito sanitario.

A concludere il ciclo di esperienze, il 15 novembre, ci penseranno due professionisti in apparenza distanti, ma uniti da una visione comune: Luca Landi, attore e regista battipagliese, e Nicola Cucari, docente di economia alla Sapienza di Roma. Insieme, guideranno una Fuck up night, un momento di condivisione sincera sul valore del fallimento come motore di apprendimento, seguita da un laboratorio teatrale che darà l’opportunità di vestire altri panni per un solo giorno.

I Meet the Speakers sono così un invito a riscoprire la bellezza e il valore del nostro territorio attraverso esperienze vere, contatti umani e narrazioni dal vivo.

Per ulteriori dettagli: www.tedxbattipaglia.it e pagine social ufficiali di @tedxbattipaglia.