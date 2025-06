Unisa: inizia un nuovo percorso dell’Ateneo salernitano

di Redazione ZON

L’Università degli Studi di Salerno, con tutta la sua Comunità di studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, merita di esprimere una pagina rinnovata del proprio percorso, fondata sull’amore forte per questa Istituzione, sulla lealtà, la responsabilità e il dialogo franco, sulla compartecipazione e la trasparenza dei processi decisionali, sulla libertà profonda che deve essere fondamento dei momenti di scelta democratica, sull’abbandono di personalismi e forzature istituzionali.

Con questo spirito e con coraggio, in nome degli ideali che ci hanno visto uniti e convergenti sin dall’inizio del processo elettorale, insieme a un gruppo di figure autorevoli e responsabili, rappresentando idealmente tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso, abbiamo deciso, dopo una intensa giornata di confronto e riflessione, di unire le nostre proposte per il futuro dell’Ateneo, affidando la sintesi delle progettualità autorevolmente espresse da Pietro Campiglia e Paola Adinolfi a Virgilio D’Antonio.

Questo esito guarda al futuro lungo dell’Università degli Studi di Salerno, secondo un modello di forte discontinuità rispetto al passato, ed è basato su valori condivisi di ricomposizione che saranno garanzia per tutti – nessuno escluso – affinché ogni componente della nostra Comunità possa essere posta nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni in un Ateneo che sappia accogliere e esaltare la dignità e le aspirazioni di ciascuno.

Il sessennio a venire sarà caratterizzato da un forte rilancio progettuale, dal recupero della serenità delle relazioni interpersonali e istituzionali e dal rinnovato orgoglio di essere una delle più importanti Università italiane e del Mezzogiorno in particolare.

Questo orgoglio oggi diventa assunzione di responsabilità e di tutto questo saranno garanti, in una logica di squadra e con pari dignità, coloro che sottoscrivono questo manifesto per l’Università del domani e, con noi, donne e uomini che hanno consentito con il loro decisivo apporto la svolta auspicata, dimostrando amore, rispetto e senso profondo di immedesimazione con l’Istituzione.

Oggi inizia un nuovo percorso dell’Ateneo salernitano.

Fisciano, 27 giugno 2025

Paola Adinolfi

Pietro Campiglia

Virgilio D’Antonio