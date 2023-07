L’Arabia Saudita investe nel calcio: ecco il perché

di Rita Milione

I petroldollari dell’Arabia Saudita hanno attirato l’attenzione del mondo del calcio per decenni: l’dea del Governo locale è di attirare l’attenzione sul progetto “Vision 2030”, che va oltre il calcio, ma coinvolge tutto il mondo dello sport. Il Paese, Arabia Saudita, ospiterà la Coppa d’Asia AFC del 2027, la prossima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA e i Giochi invernali del 2029. Neom, come si chiamerà la città ospitante, dovrà essere costruita entro il 2026.

L’obiettivo della SPL, come si può leggere sul sito ufficiale, è di diventare una delle 10 migliori leghe al mondo, “dal punto di vista tecnico, commerciale, finanziario e mediatico”. Mentre CR7 ha posto l’asticella anche più in alto: “Se continueranno il lavoro che vogliono fare qui per i prossimi 5 anni, penso che la SPL possa diventare uno dei primi cinque campionati al mondo”. A detta del portoghese il livello è già buono.

E senza dubbio migliorerà con l’arrivo di altri campioni. In poche settimane, si è attivato uno spaventoso canale in uscita dall’Europa: Karim Benzema (Pallone d’Oro 2022), N’Golo Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic sono solo alcuni dei giocatori che giocheranno in Arabia dalla prossima stagione. E altri ne arriveranno. La SPL però non sembra voler soltanto spendere cifre enormi per calciatori perlopiù a fine carriera.