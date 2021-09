Laura Pergolizzi ritorna in Italia con dei concerti da non perdere

Finalmente Laura Pergolizzi in concerto: ecco i luoghi e le date del tour italiano della cantante italo-americana

Laura Pergolizzi, in arte LP, è una cantautrice italo-americana nata il 18 marzo del 1981 ad Huntington, nel Long Island, ma cresce a Los Angeles. Le sue origini sono italiane, in quanto la madre è napoletana e il padre è per metà siciliano e per metà irlandese.

Il suo esordio musicale è nel 2001, con la pubblicazione dell’album “Heart-Shaped scar” e nel 2004 l’album “Suburban Sprawl e Alcool”.

Successivamente lavora come autrice per le hit di alcune star internazionali: Cher, Rihanna, Christina Aguilera e Leona Lewis.

Nel 2014 pubblica poi l’ep per la Warner Bros Live at EastWest Studios e infine l’album “Forever for Now”.

Diventa famosa con la sua canzone “Lost on You”, mentre il suo ultimo singolo si intitola “One last time” ed è arrivata nelle radio italiane il 7 maggio 2021. Il testo parla della natura fugace delle relazioni e di come ogni momento sia speciale.

I concerti italiani di LP hanno subito variazioni a causa della pandemia.

Il tour italiano era previsto nel 2020 e successivamente nel 2021, ma ci sarà un graditissimo ritorno della musicista statunitense nel capoluogo lombardo nel 2022.

La cantautrice canterà al Fabrique di Milano l’11 marzo 2022, dopo una lunga assenza di tre anni.



I biglietti per il concerto di LP, saranno disponibili venerdì 24 settembre dalle ore 10.00, mentre chi è iscritto alla newsletter del manager D’Alessandro e Galli potrà usufruire di una pre-sale a loro dedicata che aprirà alle ore 10.00 di mercoledì 22 settembre.

Sul sito di D’Alessandro e Galli ci sono tutte le informazioni necessarie.

A seguire le 5 date dei concerti in Italia di LP:

11 marzo – Fabrique – Milano

17 luglio – Stupinigi Sonic Park – Nichelino (Torino)

18 luglio – MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata – Firenze

19 luglio – Piazza Castello – Marostica (Vicenza)

21 luglio – Anfiteatro della Civitella – Chieti

22 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma