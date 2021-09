Uomini e Donne, anticipazioni 21 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Martedì 21 settembre si accende su Canale 5 una nuova puntata in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Per il trono Classico vedremo, dopo le esterne di Joele, Matteo e Andrea, anche i primi incontri della tronista Roberta. La ragazza è uscita con un corteggiatore, che è un pugile ed uno chef, con cui si è trovata molto bene e a suo agio e con cui decide di continuare riportandolo in esterna.

Per il trono Over, si continuerà con le avventure amorose di Isabella e Ida. In panchina Gemma Galgani i cui ritocchi estetici non sembrano aver avuto la risposta che la dama si aspettava. Non è mai successo infatti, che la torinese rimanesse senza corteggiatori per così tanto tempo.

Grande protagonista di quest’anno è anche Biagio che è riuscito a creare più volte scompiglio già in queste prime puntate con il suo risentimento nei confronti di Isabella. La dama ha interrotto la conoscenza con il cavaliere che proprio non sembra accettare questa scelta.