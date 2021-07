L’11enne Laurent Simons ha conseguito la laurea in Fisica con Lode presso l’Università di Anversa. Il suo QI è fuori scala

Laurent Simons è il bambino prodigio belga che a soli 11 anni ha conseguito la laurea in Fisica con 110 e Lode presso l’Università di Anversa il 6 luglio 2020 e ha terminato gli studi in soli 12 mesi. Laurent è originario di Ostenda, una piccola cittadina sulla costa belga, dove si è subito distinto per il suo quoziente intellettivo praticamente fuori scala, infatti all’età di sette anni voleva riparare gli organi con la nanotecnologia.

All’età di 9 anni, si era iscritto alla facoltà di ingegneria elettronica dell’Università di Eindovhen perché l’Ateneo non ha permesso a Simons di laurearsi, ritenendo irrealistico prendere una laurea prima del decimo compleanno. Oggi, all’età di undici anni e dopo una laurea in fisica ottenuta in soltanto dodici mesi di studi, vuole far raggiungere all’uomo l’immortalità.

Durante il prossimo anno accademico, Laurent Simons seguirà ufficialmente anche il programma del master dell’Università di Anversa, di cui ha già seguito alcuni corsi, e successivamente è intenzionato ad intraprendere un dottorato. Nei test standard che misurano il QI è infatti arrivato al massimo, a 145. Ma secondo i medici e gli psicologi che lo hanno esaminato non è possibile stimare esattamente le sue capacità intellettive perché persino la scala è limitata per lui.