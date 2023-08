Lavori Parco del Mercatello: rinviata nuovamente l’apertura

di Rita Milione

I lavori di riqualificazione al Parco del Mercatello a Salerno procedono ma a rilento e la riapertura, prevista per metà agosto, è slittata di nuovo – come riporta Salerno notizie -. Intanto, aumentano le proteste da parte dei cittadini che segnalano sempre più spesso l’assenza di polmoni verdi ben curati e fruibili in città. Di seguito l’intervento del Primo Cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli:

“Al Parco del Mercatello stanno andando avanti i lavori, ho fatto un sopralluogo nei giorni scorsi e la ditta mi ha assicurato che entro ottobre dovrebbe essere consegnato il parco interamente qualificato”, ha rassicurato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.