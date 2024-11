Lavori tra Salerno e Cava de’ Tirreni: periodo di chiusura della rampa autostradale ridotto

di Redazione ZON

In seguito a una segnalazione del Comune di Cava de’ Tirreni riguardante le difficoltà per gli automobilisti, la società Salerno Pompei Napoli S.p.A. ha annunciato la riduzione del periodo di chiusura della rampa autostradale in direzione Sud tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e Salerno. La chiusura, inizialmente prevista per un periodo più lungo, sarà ora in vigore dalle ore 6 del 19 novembre alle ore 6 del 7 dicembre.

Durante questo intervallo, gli automobilisti in direzione Salerno potranno utilizzare la viabilità alternativa sulla ex SS 18 fino allo svincolo di Salerno. Tuttavia, a causa del divieto di circolazione per i mezzi pesanti lungo questo tratto, gli autotrasportatori sono invitati a prendere l’autostrada A3 dalla stazione di Nocera Inferiore o a considerare l’accesso a pagamento in direzione Nord da Nocera Inferiore.

Inoltre, è prevista una chiusura temporanea della tratta autostradale in direzione Sud (verso Salerno) dalle ore 22 del 18 novembre alle ore 6 del 19 novembre, con deviazione a Cava de’ Tirreni per chi proviene da Nord (Napoli).

Fonte: SalernoToday