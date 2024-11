Salerno, arriva “Panettone d’Artista” alla Stazione Marittima

di Redazione ZON

Organizzato da Erre Erre Eventi, “Panettone d’Artista” rappresenta una festosa celebrazione della tradizione del panettone artigianale e delle eccellenze dolciarie italiane con particolare riferimento al Sud, terra di grandi maestri che hanno fatto la storia del panettone artigianale moderno.

Il percorso all’interno della Stazione Marittima sarà un vero e proprio spettacolo di luci e colori, grazie alla collaborazione con il centro commerciale Siniscalchi che curerà l’allestimento natalizio.

Previste masterclass dedicate all’abbinamento di panettone e vino, curate dal consorzio Vitae Salerno, così come a esperienze di abbinamento con Birra & Sigaro Toscano e vermouth. Le masterclass saranno curate dall’Ais di Salerno e commentate da esperti del settore, tra cui il giornalista Luciano Pignataro, Alfonso de Forno, rappresentanti del Club Amici del Sigaro e Renato Salvatore del Lanificio di Salerno, arricchendo ulteriormente l’esperienza con preziosi approfondimenti gastronomici.

Networking e Celebrazioni

“Panettone d’Artista” è una grande opportunità di incontro tra maestri pasticcieri, sponsor, partner produttori locali e appassionati del settore. Un’area riservata offrirà momenti di networking e degustazioni esclusive. Durante l’evento prevista anche la cerimonia di premiazione “Awards Maestri Pasticcieri”, con un focus speciale sulle donne pasticciere che hanno dato un contributo significativo al mondo del dolce.

Social e Sostenibilità

L’evento punta a diventare virale, supportato da una strategia di comunicazione coinvolgente. “Panettone d’Artista” abbraccia pratiche eco-friendly, impegnandosi a ridurre i consumi energetici e a gestire i rifiuti in modo responsabile.

Solidarietà: Cuore dell’Iniziativa

In uno spirito di solidarietà, “Panettone d’Artista” si impegna a regalare un sorriso a chi affronta il Natale in difficoltà, realizzando iniziative che contribuiscono a rendere il periodo festivo più gioioso per chi ne ha bisogno.

Inclusività Area Gluten Free

Sarà anche allestita un’area dedicata esclusivamente alla somministrazione di panettoni “gluten-free”, garantendo prodotti sicuri e deliziosi per i celiaci.

Conferenza Stampa di Presentazione

La conferenza stampa di presentazione è programmata per giovedì 21 novembre e vedrà la partecipazione del noto giornalista Luciano Pignataro. Durante l’incontro, verranno illustrati i dettagli e le novità dell’edizione di quest’anno, offrendo un’anteprima dei temi, degli ospiti e degli eventi che comporranno il programma.

Visibilità e Promozione sui Social Media

Grazie al supporto dei partner e degli sponsor, l’evento sarà ampiamente promosso sui social media e sui canali ufficiali, garantendo visibilità ai marchi che contribuiscono al successo della manifestazione. Contenuti esclusivi sveleranno il dietro le quinte dell’evento, dando risalto ai brand coinvolti sia nell’area lounge che nelle degustazioni.

Biglietti e Modalità di Partecipazione

L’ingresso all’evento offre diverse opzioni di biglietti, che includono percorsi degustativi con assaggi di panettone e abbinamenti con vini selezionati, oltre a vantaggi esclusivi, come sconti sull’acquisto del Panettone.

La prevendita è già attiva, e gli appassionati possono assicurarsi un posto acquistando il biglietto online su https://www.postoriservato.it/elenco-date.html.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento, sulle modalità di partecipazione e sugli orari delle degustazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale o a seguire i nostri canali social.

Accreditamento per la Stampa

Le testate e i membri della stampa che desiderano accreditarsi per l’evento “Panettone d’Artista” possono farne richiesta inviando un’e-mail a:

[email protected]

Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti in prevendita, visita i nostri canali social!

