Lazio, i biancocelesti giocano oggi per colpa… della Roma!

di Antonio Di Mita

È curioso come il destino certe volte metta in gioco dinamiche così curiosi sempre con gli stessi interpreti. Prendiamo il caso della Lazio, la quale attualmente partecipa ancora alla Conference League ed ha ottime possibilità di arrivare fino in fondo al torneo. Pensare oggi che il percorso della Lazio possa essere minato per un incredibile gioco del destino proprio dalla AS Roma ha dell’ironico.

Normalmente la Conference League viene disputata il giovedì della settimana europea, in contemporanea con le partite di Europa League. I due tornei infatti danno spazio di maggior risalto ovviamente alla Champions League per poi inserirsi verso il weekend, terra dei vari campionati nazionali. La Lazio questa settimana deve affrontare in casa agli ottavi l’AZ Alkmaar, squadra olandese piuttosto ostica ma alla portata degli aquilotti. Il destino però vuole che la Roma di Mourinho debba disputare la propria partita all’Olimpico, sempre di giovedì, durante gli ottavi di Europa League.

Per questa ragione, e poiché la Roma conta uno status quo privilegiato in quanto vincitrice della scorsa Conference League, l’Olimpico verrà utilizzato giovedì 9 Marzo dai giallorossi. Alla Lazio invece toccherà anticipare il turno anzitempo, disputando la sfida contro gli olandesi oggi stesso, prima degli incontri di Champions League.