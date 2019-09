Allo Stadio Olimpico, posticipo della quarta giornata con Lazio-Parma; le probabili formazioni del match: Inzaghi e D’Aversa cambiano uomini

Lazio-Parma fa calare il sipario sulla quarta giornata della Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma scendono in campo due squadre con voglia di riscatto.

I biancocelesti di Simone Inzaghi sono reduci da due ko in rimonta contro SPAL e Cluj: la società è delusa dalle ultime prestazioni della squadra ma il tecnico non è ancora a rischio. Di contro, la squadra di D’Aversa vuole rialzarsi dopo la sconfitta interna patita contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato.

Fischio d’inizio del match previsto alle ore 20:45.

Le probabili formazioni

QUI LAZIO – Inzaghi ritrova Immobile e Luis Alberto, out in Coppa. Il mister biancoceleste ha l’intera squadra a disposizione e deve soltanto scegliere chi mandare in campo. Possibile un turnover in vista del turno infrasettimanale contro l’Inter di Antonio Conte.

QUI PARMA – D’Aversa ne chiama 20 per la trasferta capitolina. C’è anche Karamoh, nonostante gli ultimi screzi con il club gialloblu: l’ex-Inter sarà in panchina. Confermato Kulusevski nel tridente, così come Darmian sulla fascia destra. A centrocampo, spazio ad Hernani e Brugman ma occhio a Kucka.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. – All. Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. – All. D’Aversa

