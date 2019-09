Lazio-Roma, le probabili formazioni: dentro Mancini e Zappacosta

Lazio-Roma si sfidano nel match valido per il 2° turno della Serie A. I biancocelesti recuperano Acerbi, nei giallorossi dentro Mancini e Zappacosta

Subito derby nel 2° turno della Serie A. Alle ore 18, Lazio-Roma si sfidano nel primo posticipo della domenica. L’ultimo precedente fu favorevole ai biancocelesti, che sconfissero 3-0 i giallorossi.

Il campionato è iniziato in modo diverso per le due squadre. La Lazio ha sconfitto nettamente 3-0 la Sampdoria fuori casa, mentre i giallorossi hanno ottenuto solo un pareggio in casa contro il Genoa, dimostrando tutti i loro limiti in difesa.

Le probabili formazioni

QUI LAZIO- Buone notizie per Simone Inzaghi, che recupera Acerbi e Lucas Leiva. A centrocampo il brasiliano è in vantaggio su Parolo al fianco di Milinkovic e Luis Alberto. In avanti spazio alla coppia Correa-Immobile, entrambi in gol a Genova.

QUI ROMA- Rispetto alla gara con il Genoa, Fonseca cambia qualcosa in difesa. Sulla destra spazio a Zappacosta, con Florenzi spostato in avanti, panchina per Jesus, al suo posto Mancini. Convocato il neo-acquisto Smalling, che però andrà in panchina. A centrocampo confermato Pellegrini, al suo fianco ballottaggio tra Cristante e Veretout, con l’italiano in vantaggio. In avanti Zaniolo, Under e Florenzi a supporto di Dzeko.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu: Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Correa, Immobile. – All. S. Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. – All. Fonseca.