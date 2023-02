Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà l’ultima partita di questo lunedì, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, il pubblico potrà assistere a Lazio-Sampdoria.

Le due squadre vengono da situazioni diametralmente opposte. I padroni di casa hanno finalmente ritrovato il loro capitano, quel Ciro Immobile che nelle scorse giornate è tanto mancato lì davanti, e che al suo ritorno ha già ritrovato la via del gol. La Sampdoria invece dopo aver ben figurato contro l’Inter, si è dovuta arrendere al Bologna di Thiago Motta nella precedente giornata. La situazione in casa doriana è ancora critica, la salvezza sembra quasi irraggiungibile per Stankovic.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Lazio-Sampdoria.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disp: Maximiano, Adamonis, Gila, Lazzari, Lu. Pellegrini, Vecino, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. Ind: Zaccagni, Romagnoli, S. Radu . Squal: – Diff: Marusic, Cataldi, Casale.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic. A disp. : Turk, Murru, Rincon, Paoletti, Zanoli, Sabiri, Ilkhan, Yepes, Rodriguez, Quagliarella, De Luca. Ind: Conti, Gunter, Pussetto. Squal: – Diff: Gabbiadini, Rincon, Sabiri.