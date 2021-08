Lazio-Spezia, le probabili formazioni del match

La Lazio debutta all’Olimpico contro lo Spezia di Thiago Motta. Tra i biancocelesti Akpa Apro insidia Luis Alberto

La Lazio di Maurizio Sarri fa il suo debutto all’Olimpico nella stagione 2021/2022 di Serie A contro lo Spezia di Thiago Motta. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria contro l’Empoli di Andreazzoli, ottenuta ribaltando l’iniziale svantaggio grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile. Lo Spezia, invece, arriva in terra romana dopo il 2-2 di Cagliari.

QUI LAZIO Maurizio Sarri farà affidamento al solito 4-3-3 schierando Reina tra i pali. In difesa ci saranno Lazzari, Radu (Luiz Felipe non è al meglio della condizione fisica), Acerbi ed Hysaj. Il perno del centrocampo sarà Lucas Leiva, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a completare il reparto (occhio ad Akpa-Akpro che scalpita per una maglia da titolare). In attacco Immobile sarà accompagnato da Felipe Anderson e Pedro, favorito su Raul Moro.

QUI SPEZIA Thiago Motta sceglie per il suo Spezia con un 3-4-3 con Zoet tra i pali, difeso da Hristov, Erlic e Nikolaou. Gli esterni saranno Amian e Ferrer, mentre Bastoni e Maggiore comporranno il duo di mediana. In avanti ci saranno Verde e Colley a supporto di Gyasi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta