Fiorentina-Torino, le probabili formazioni del match

La Fiorentina di Italiano attende il Torino di Juric. Per i toscani sarà assente Dragowski per squalifica, sostituito da Terracciano

In occasione della seconda giornata di Serie A, la Fiorentina ospita in casa contro il Torino, due squadre che quest’anno hanno cambiato guida tecnica. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Roma alla prima di campionato, con tanto di doppietta dell’ex Veretout. Il Torino arriva dalla sconfitta contro l’Atalanta, che ha vinto per 1-2.

QUI FIORENTINA Italiano dovrà fare a meno di Dragowski per squalifica, sostituito tra i pali da Terracciano. Nel 4-3-3 dei toscani Venuti e Biraghi saranno i terzini, con al centro Milenkovic e Igor (ancora favorito su Nastasic e Martinez Quarta). Regia affidata a Pulgar, con Bonaventura e Maleh a fare gli interni, mentre il tridente offensivo sarà composto da Callejon, Vlahovic e Nico Gonzalez.

QUI TORINO Juric sceglie per la sua squadra il 3-4-1-2, con Milinkovic-Savic tra i pali protetto da Izzo, Djidji e Rodriguez. Le fasce saranno affidate a Singo e Aina, mentre in mediana ci sarà Mandragora insieme a Lukic. Sulla trequarti giocherà Linetty alle spalle di Belotti e Sanabria.

Le probabili formazioni del match

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, N. Gonzalez. All. Italiano

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Linetty; Sanabria, Belotti. All. Juric