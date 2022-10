Lazio-Sturm Graz, dove vederla in Tv e streaming

Quarta giornata di Europa League: allo stadio Olimpico la Lazio ospita gli austriaci dello Sturm Graz dopo la sfida della scorsa settimana terminata 0 a 0. Ecco dove poter seguire il match.

Dove vedere la partita

La partita tra Lazio e Sturm Graz sarà trasmessa in chiaro sul canale TV8, sul satellite Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.