Mughini si commuove parlando dei genitori

A Ballando con le stelle, nel corso della prima puntata andata in onda sabato 8 ottobre, c’è stato uno scontro molto acceso tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Mughini si è raccontato ad Oggi è un altro giorno

Il noto scrittore ieri è stato ospite del programma Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena, Mughini ha confessato di aver ricevuto uno 0 da Mariotto e di esserci rimasto molto male.

Mughini parla dei giudici di Ballando con le Stelle

“A me è sembrato in linea generale che quelli che sono dietro il bancone della giuria hanno una certa sicumera… Ma loro sono giurati non per intervento divino ma perché la Rai li paga in quelle vesti come noi paga come ballerini. Di certo io non direi ad alcuno che è ‘una schifezza’”.

La commozione nel ricordare i genitori

Inoltre Giampiero Mughini , durante l’intervista condotta dalla bravissima Serena Bortone, ha mostrato il suo lato più fragile e tenero. Come un soldato, ha deposto le armi, si è lasciato invadere dalla nostalgia e dall’amore e fiumi di lacrime calde hanno onorato ciò che sono state le persone che l’hanno messo al mondo.

Filmografia

Cinema

Ecce bombo, regia di Nanni Moretti (1978)

Sogni d’oro, regia di Nanni Moretti (1981)

Il mio West, regia di Giovanni Veronesi (1998)

L’allenatore nel pallone 2, regia di Sergio Martino (2008)

Porno e libertà, regia di Carmine Amoroso (Documentario, 2016)

Programmi TV