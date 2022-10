Lazio-Sturm Graz, le probabili formazioni del match

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in campionato, la Lazio di Maurizio Sarri è determinata nel risalire la china anche in Europa League. Alle ore 21, lo stadio Olimpico ospiterà gli austriaci dello Sturm Graz, che la scorsa settimana hanno fermato i biancocelesti sullo 0 a 0.

Le probabili formazioni di Lazio-Sturm Graz

QUI LAZIO – Maurizio Sarri predica calma dopo gli ultimi successi, consapevole che solo una vittoria rimetterebbe in corsa la Lazio per il passaggio del turno. Non si tocca Ciro Immobile, l’unico insostituibile: al suo fianco agiranno Felipe Anderson e Pedro. Turno di riposo, invece, per Milinkovic-Savic, sostituito come mezzala da Basic. Si rivede anche Gila al centro della difesa.

QUI STURM GRAZ – Turnover anche per la squadra di Ilzer: Wutrich e Borkovic sono i due centrali di difesa designati. In avanti sarà Horvat ad agire sulla trequarti in supporto di Ajeti e Boving.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Siebenhandl; Ingolitsch, Borkovic, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer.