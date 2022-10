Camera, UFFICIALE: La Russa nuovo presidente – DIRETTA

La prima chiama per il presidente della Camera ha portato ad una fumata nera. Alle 14 servirà, dunque, una nuova votazione per l’elezione

Prende il via la nuova legislatura. Il presidente provvisorio della Camera, Ettore Rosato, ha aperto la prima seduta dell’Aula di Montecitorio, per far scattare l’elezione del nuovo presidente della Camera. Per ora, purtroppo, non è stato raggiunto un accordo. Infatti, nessuno tra i candidati effettivi ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell’Assemblea, per far scattare l’elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 14.

Rosato, nell’aprire la seduta dell’Aula, ha dichiarato: “Per me è un grande onore aprire i lavori. Avverto il forte senso di responsabilità che comporta in questo tempo complicato.”

Subito dopo ha parlato Liliana Segre, che ha ricevuto una grande standing ovation citando la Marcia su Roma e il ricordo di lei bambina che dai banchi di scuola è arrivata al banco più alto del Senato. Applauso più lungo dai banchi del centrosinistra. Anche Ignazio La Russa, dalla prima fila dei banchi del centrodestra, si è alzato in piedi.

La diretta

13.26 – Ignazio La Russa nuovo presidente del Senato

Ignazio La Russa è stato ufficialmente eletto nuovo presidente del Senato. Dopo aver concluso lo spoglio, infatti, il candidato di Fratelli D’Italia è stato eletto ufficialmente. Il dato più assurdo e clamoroso, però, è quello che riguarda l’elezione. Infatti, i voti delle opposizioni sono andati a La Russa.

13.06 – Calenda: “Se questo è il debutto, siamo messi male“

Su Twitter, Carlo Calenda ha trovato il modo di commentare lo scambio in Senato tra Berlusconi e La Russa.

“Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà.” ha scritto Calenda.

12.34 – Forza Italia non risponde alla prima chiama

Quando si è a circa un terzo della prima chiama i senatori di Forza Italia non sono ancora passati attraverso il catafalco per esprimere il voto per eleggere il presidente del Senato. Molti di loro, tra cui la presidente uscente, Elisabetta Casellati, si sono riuniti con Silvio Berlusconi alle spalle dell’Aula dove, da poco, vi hanno fatto rientro.

12.32 – Camera: fumata nera nella prima votazione

Fumata nera nell’Aula della Camera nella prima votazione per l’elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell’Assemblea, per far scattare l’elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 14.

12.30 – Salvini: “Accordo per La Russa al Senato e nome Lega alla Camera”

“C’è’ l’accordo per votare La Russa e poi un nome indicato dalla Lega alla Camera”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini entrando al Senato.

10.59 – Segre: “A cento anni dalla Marcia su Roma, tocca a me rivestire questo ruolo”

“Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva. In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica.” ha dichiarato Liliana Segre.