Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 13 ottobre

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 12 ottobre

Shiin, ancora in cerca di un lavoro che possa permetterle di iniziare la nuova attività nel centro estetico, decide di rivolgersi a Christof, ora responsabile del campo da golf. Gli chiede così di potere fare l’animatrice, intrattenendo i figli dei giocatori durante le partite, e l’uomo si prende qualche giorno per pensare alla sua proposta. Nel frattempo, Gerry supera la prova pratica per l’abilitazione al gioco del golf e potrà così partecipare al torneo.