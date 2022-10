Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 13 ottobre 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Come di consueto anche stasera, 13 ottobre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà.

Niko non ha alcuna intenzione di lasciare campo libero a Micaela, soprattutto non dopo aver scoperto che la sua ex sta conquistando Jimmy e lo sta portando dalla sua parte. Il Poggi è furioso e potrà contare, inaspettatamente, sull’appoggio di Manuela. La ragazza, nonostante quello che sta passando la gemella, ha deciso di non schierarsi totalmente dalla sua parte e di aiutare l’avvocato a riprendere in mano la sua vita. La vedremo quindi ricoprire Niko di attenzioni e amorevoli cure, scatenando però la reazione indignata della sua famiglia.

Manuela coccolerà Niko come se lui non avesse dichiarato guerra alla sorella. Questa situazione lascerà la famiglia Cirillo senza parole. Serena non riuscirà più a trattenersi e cercherà di capire a che gioco sta giocando una delle sue sorelle gemelle. Il Poggi ha sicuramente bisogno di aiuto e deve superare un momento molto difficile, ma Manuela dovrà scegliere da che parte stare senza rischiare di compromettere ulteriormente la questione. Ma la giovane seguirà i consigli di sua sorella o continuerà a cercare di riconquistare il cuore di Niko, di cui è palesemente ancora innamorata?

Un duro faccia a faccia ha impegnato Chiara e dopo aver affrontato chi non ha mai creduto in lei e anzi ha cercato di metterle i bastoni tra le ruote, si troverà a dover affrontare un’altra difficile novità. Per potersi curare al meglio, dovrà lasciare Napoli. Il centro di disintossicazione che potrebbe accoglierla è infatti lontano da casa e chissà se Nunzio, questa volta, deciderà di seguirla o l’aspetterà da Katia e Franco. Quale sarà il destino di questa coppia, duramente messa alla prova?

Intanto per rivedere tutti gli episodi su Rai Play, clicca qui.