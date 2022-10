Ballando con le Stelle: Massimiliano Gallo ospite della seconda puntata

Sebbene sia andata in onda una sola puntata, Ballando con le Stelle è già sulla bocca di tutti, a causa di una serie di avvenimenti accaduti nel corso della serata di sabato 8 ottobre. Nel mentre, però, è stato già rivelato l’attesissimo ospite per la seconda puntata. La scelta è ricaduta su Massimiliano Gallo, che andrà a promuovere “Vincenzo Malinconico- Avvocato d’Insuccesso“, nuova fiction il cui debutto è previsto su Rai1 il 20 ottobre in prima serata.

In attesa dell’ospitata di Massimiliano Gallo a Ballando con le Stelle, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla sua ultima serie in uscita.

“Vincenzo Malinconico” è tratta da una saga di libri dello scrittore napoletano Diego De Silva che raccontano le peripezie e le dis-avventure di un avvocato molto particolare – Vincenzo Malinconico per l’appunto. Un personaggio ironico e che prende la vita con fin troppa filosofia, recentemente divorziato dalla moglie ma con cui continua a rimare in contatto, soprattutto per i due figlie adolescenti.

Per Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo) tutte le sue giornate scorrono sempre uguali a sé stesse: la sua situazione coniugale è abbastanza traballante- con l’ex moglie che ha sposato un architetto ma continua a tornare da lui; mentre i casi legali sono sempre pochi e per nulla interessanti.

Ma la sua quotidianità viene “messa a soqquadro” da un nuovo e inaspettato incarico. Infatti, viene nominato difensore d’ufficio per un becchino della camorra “Mimmo ‘o Burzone” e, per la prima volta, Vincenzo Malinconico si troverà davanti un complesso caso legale, che gli darà filo da torcere.

La prima stagione di Vincenzo Malinconico sarà composta da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti l’uno. Verranno trasmessi due episodi per serata, per un totale di quattro appuntamenti complessivi. Il cast vanta, oltre alla presenza di Massimiliano Gallo, anche alcuni nomi di richiamo quali Teresa Saponangelo– vincitrice del David di Donatello come attrice non protagonista per “E’ stata la mano di Dio“-; Lina Sastri, Michele Placido, Ana Caterina Morariu e Giacomo Rizzo.

Clicca qui per vedere un primo spot televisivo di Vincenzo Malinconico