Le Baronissiadi tornano a casa: tre giorni di sport per tutti!

di Redazione ZON

Si preannuncia spettacolare l’undicesima edizione della kermesse sportiva su strada più famosa del sud italia che questo anno tornerà al centro città.

In controtendenza con la fotografia dell’attuale mondo giovanile, sempre più legato ai social, che ci rimanda l’immagine di un'”Italia in letargo” a Baronissi c’è l’Italia alla costante ricerca di emozioni e di benessere psico-fisico.



Questo target sceglie sempre con maggiore

frequenza mete, luoghi, eventi non tradizionali dove si possono vivere le esperienze più vere ed autentiche, a contatto con la natura e la cultura sportiva, dove ci si possa sentire sé stessi in mezzo agli altri e non dei meri “consumatori” di un prodotto.



Durante questo evento sarà possibile trascorrere del tempo per partecipare ed assistere a momenti memorabili messi in scena come in una rappresentazione teatrale, per un pieno coinvolgimento delle parti.

Le Baronissiadi – Villaggio Dello Sport, giunte quest’anno alla undicesima edizione, sono un evento sportivo, ricreativo ed esperienziale, dove per 3 giorni è possibile praticare innumerevoli sport: dal Biliardo Umano al Dodgeball, dal motociclismo al Beach Volley, Soccer e Tennis, dal Calcio Tennis allo Street Volley, passando per lo Street Basket ed ilSoft Air, il Ping Pong, il Calcio Balilla, il Football, il Pattinaggio, il Rugby e l’Atletica leggera. In contemporanea presso il Villaggio è possibile assistere ad esibizioni di danza e di arti marziali.



Ciò che rende le Baronissiadi una kermsesse unica e ricercata è anche la presenza di campi e spazi per diversamente abili: gli sport dedicati sono il SettingVolleyball, il Basket in Carrozzina, il Tennis Tavolo “Showdown”, il Calcio Balilla in Carrozzina, il Volteggio Equestre e la Danzasportiva.

Un evento completamente gratuito per i partecipanti, organizzaro dall’Associazione ContrariaMente Baronissi, in collaborazione con tantissime associazioni sportive provinciali e soprattutto con centinaia di giovani volontari che per 3 giorni gestiscono l’intera area rendendo l’esperienza del visitatore speciale.



Chi vive le attività di “Baronissiadi 2024 – Villaggio dello sport” si iscrive a un “fitness center en plein air” a cui non saprà più rinunciare.

Le BARONISSIADI non hanno colore politico e sono un patrimonio dell’intera collettività, delle associazioni partecipanti, dei bambini e delle famiglie della nostra città.

Al tentativo di plagio e al vergognoso ostruzionismo avvenuto dal 2018 allo scorso anno, finalmente la sede storica di Piazza Mercato si colorerà’ di nuovo di sport, aggregazione, inclusione e tanto sano divertimento.

Ringraziamo il Sindaco Petta e la Giunta per aver accetta la richiesta degli organizzatori e aver concesso, oltre al patrocinio, il rientro in città .

Il 6-7-8 Settembre torna così il più grande spettacolo dopo il bib bang…tornano le

BARONISSIADI- VILLAGGIO DELLO SPORT!