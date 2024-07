Nuova Sede a Mercato S. Severino per la Biblioteca Comunale “Michele Prisco”

di Redazione ZON

Inaugurata la nuova sede della Biblioteca comunale “Michele Prisco”



La Biblioteca del Comune di Mercato S. Severino ha una nuova sede in Via Principe di Carignano al Capoluogo inaugurata lo scorso 25 luglio. La nuova sede, nel cuore del Capoluogo, è stata ubicata nei locali, contigui alla Chiesa di Sant’Antonio, messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dalla Provincia dei francescani e ristrutturati dal Comune di Mercato S. Severino in cofinanziamento con la Regione Campania nell’ambito del progetto “Sanseverino young art”.



Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, oltre all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Somma ed ai frati francescani Padre Guido, Fra Salvatore e Padre Tarcisio, il delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Prof. Francesco Colace, alcuni rappresentanti di Intesa San Paolo S.p.A., tra cui la Dott.ssa Francesca Gioia, direttrice della filiale locale, i rappresentanti del Forum dei giovani e tantissimi cittadini.



“L’apertura della nuova sede della Biblioteca nel Centro cittadino” – ha dichiarato il Sindaco Antonio Somma – “ha lo scopo di migliorare i servizi e la fruibilità essendo stata ubicata in un luogo raggiungibile facilmente da tutto il territorio comunale. La nuova sede ha lo scopo, considerato che è dotata anche di 2 sale lettura adiacenti, di offrire altri servizi ed altre opportunità per la popolazione e, pertanto, l’inaugurazione rappresenta un punto di partenza di una strategia più ampia. A partire da settembre, come dichiarato anche dal Prof. Colace, la Biblioteca “Michele Prisco” sarà inserita nella reta della Biblioteca universitaria di UNISA e questo consentirà agli studenti di effettuare le proprie ricerche ed i propri studi direttamente nella sede di Mercato S. Severino.

Sono in programma sessioni di presentazioni di libri, convegni e tanto altro in modo da rendere la Biblioteca comunale finalmente un presidio ed un punto di riferimento culturale per tutta la popolazione di Mercato S. Severino e della Valle dell’Irno. Un luogo di vita sia per i giovani che avranno il loro spazio dedicato all’interno della Biblioteca ma anche degli anziani per i quali è in programma tra le varie attività la realizzazione dell’Università della Terza età.