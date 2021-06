“Legoland Water Park Gardaland” è il primo parco acquatico in Europa. L’opera da 20 milioni di euro promette di attrarrecturisti provenienti da ogni parte del mondo

Un parco acquatico a tema Lego, questa è l’opera creata all’interno del Gardaland di Castelnuovo del Garda (Verona). Si chiamerà “Legoland Water Park Gardaland”, l’opera da 20 milioni di euro e che promette di attrarre turisti da ogni parte del mondo.

Il parco tematico di conta ben 1.400 metri cubi d’acqua contenuti nelle vasche delle attrazioni e 344 sono i metri di lunghezza totale degli scivoli di Jungle Adventure. Sono 4,9 milioni i mattoncini Lego utilizzati per i monumenti della Miniland. Si tratta di un’ampia area nella quale sono stati riprodotti in scala 1:20 i monumenti simbolo del territorio italiano.

Legoland quindi non si limita ad essere semplicemente un parco acquatico immerso nel verde di Gardaland, tutt’altro, sarà una vera e propria opera Lego a cielo aperto. Dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo, passando per la cattedrale di San Pietro e così via. Mattoncino dopo mattoncino prenderà vita il nostro ricchissimo patrimonio artistico.

Le attrazioni di Legoland

Tra le principali attrazioni, spicca il Lego River Adventure. Si tratta di un corso d’acqua che attraversa il Parco Acquatico e che si può percorrere facendosi trasportare dalla leggera corrente del fiume a bordo di gommoni. Il Beach Party conta la bellezza di ben 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa cascate d’acqua sui bambini di Jungle Adventures. Qui gli scivoli sono meno alti e tortuosi e adatti a tutta la famiglia.

Le sorprese non finiscono qui a Legoland di Gardaland, poiché a Lego Creation Island si può costruire la propria barca con i mattoncini Lego. I bambini si divertiranno a decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. Per i più piccoli c’è Duplo Splash, un’attrazione in cui approcciarsi per la prima volta agli scivoli e la Pirate Bay. La colorata e divertente baia dei pirati pronta ad ospitare e a far divertire tutta la famiglia.