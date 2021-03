Prende il via la nuova stagione di MotoGP. Marquez in cerca riscatto, Mir per il bis. Ducati e Yamaha cercano un ruolo da protagonista

Prende il via la nuova stagione della MotoGP. Tanti i cambi in sella rispetto alla passata stagione. La Yamaha, dopo aver concluso l’era Valentino Rossi, punta al titolo con Vinales e Quartararo. Ducati e Pramac si presentano al via con volti nuovi, mentre Rossi comincia una nuova avventura in Petronas. Mir vuole dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale, mentre Marquez cerca riscatto dopo la delusione della scorsa stagione.

GP QATAR





DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 28 marzo Gp Qatar Losail International Circuit 4 aprile Gp Qatar Losail International Circuit 18 aprile Gp Portogallo Portimao 2 maggio Gp Spagna Jerez 16 maggio Gp Francia Le Mans 30 maggio Gp Italia Mugello 6 giugno Gp Catalogna Circuito Barcellona-Catalogna 20 giugno Gp Germania Sachsering 27 giugno Gp d’Olanda Assen 11 luglio Gp Finlandia Kymi Ring 15 agosto Gp Austria Red Bull Ring 29 agosto Gp Gran Bretagna Silverstone 12 settembre Gp d’Aragona Motorland Aragona 19 settembre Gp San Marino Misano Adriatico 3 ottobre Gp Giappone Motegi 10 ottobre Gp Thailandia Chang International Circuit 24 ottobre Gp Australia Phillip Island 31 ottobre Gp Malesia Sepang 14 novembre Gp Valencia Valencia

Classifica Piloti MotoGP

Pos Pilota Moto Punti 1 Maverick Viñales Yamaha 25 2 Johann Zarco Pramac 20 3 Francesco Bagnaia Ducati 16 4 Joan Mir Suzuki 13 5 Fabio Quartararo Yamaha 11 6 Alex Rins Suzuki 10 7 Aleix Espargaró Aprilia 9 8 Pol Espargaró Honda 8 9 Jack Miller Ducati 7 10 Enea Bastianini Esponsorama Racing 6 11 Stefan Bradl Honda 5 12 Valentino Rossi Petronas 4 13 Miguel Oliveira KTM 3 14 Brad Binder KTM 2 15 Jorge Martin Pramac 1

Classifica costruttori MotoGP

1 Yamaha 36 2 Ducati 23 3 Suzuki 23 4 Pramac Racing 21 5 Honda 13 6 Aprilia 9 7 Esponsorama Racing 6 8 KTM 5 9 Petronas 4 10 LCR Honda 0 11 Tech 3 KTM 0



GP QATAR: Vinales, Zarco, Bagnaia