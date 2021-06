MotoGP, doppietta Yamaha ad Assen: vince Quartararo, Vinales 2°

- Consigliato per te -

Fabio Quartararo vince anche ad Assen ed allunga in maniera importante nel Mondiale: Vinales e Mir completano il podio. Bagnaia penalizzato, Rossi cade

Doppietta Yamaha nel Gran Premio d’Olanda ad Assen: Fabio Quartararo vince, coronando una grande fuga fin dai primi giri e tagliando il traguardo davanti al compagno Maverick Vinales. A completare il podio è Johann Mir, autore di un’ottima rimonta e che chiude al terzo posto.

Una gara praticamente in solitaria per il Diablo, bravo a sbarazzarsi di Bagnaia dopo pochi giri di inseguimento e dare il via alla fuga decisiva. Il pilota della Ducati, in testa nelle battute iniziali, accusa un calo improvviso e viene anche penalizzato con un long lap penalty che lo porta al 2° posto a ritrovarsi nella lotta per un 6° posto che alla fine riesce ad ottenere davanti ad Aleix Espargaro e Marc Marquez (8° rimontando da 20°). Per la scuderia di Borgo Panigale non un’ottima giornata visto che Miller cade ed è costretto a ritirarsi. Stessa sorte per uno sfortunato Valentino Rossi che parte male, inizia una rimonta ma poi si arrende a 17 giri dal termine per una violenta scivolata (senza conseguenze) nella curva 7.

Il successo permette a Fabio Quartararo di allungare in maniera importante sul Mondiale, soprattutto su Bagnaia. Adesso la MotoGP si fermerà per un mese vista l’imminente pausa estiva: l’appuntamento sarà per Agosto con il Gran Premio di Stiria in Austria ad inizio mese.