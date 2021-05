Duro scontro tra le file del Governo tra Letta e Salvini. Il leader del PD chiede a Salvini di uscire se non approva le riforme

“Se dice che sta in questo Governo solo per riaprire e approvare il Pnrr, credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere.” Proprio così, con un gesto di “sfida”, apre questo pomeriggio il leader del PD Letta, che minaccia di dividere il Governo che condivide con Salvini. Cosa sta succedendo nel governo in questi giorni?

Le dichiarazioni di Letta

“Se Salvini dice che questo governo non farà le riforme, allora ne tragga le conseguenze ed esca dal Governo.”. Enrico Letta, segretario del PD, torna ad attaccare Matteo Salvini e lo fa in occasione del suo intervento on-line all’Assemblea di Articolo 1.

“Questo Governo è fatto per fare le riforme. Riforme che gli italiani aspettano da molti anni.” sottolinea. “Se Salvini dice, come leggo oggi su ‘Repubblica’, che sta in questo Governo solo per riaprire e approvare il Pnrr, credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. – scandisce – Abbiamo un approccio completamente diverso. Questo Governo è qui per fare le riforme. Lo appoggiamo perché per gli italiani sono fondamentali. Pare evidente la differenza tra il nostro campo e le parole di Salvini, cui reagisco in modo molto netto e chiaro.”

Letta parla poi delle riaperture. In altri casi “si sarebbe sbracato e oggi non saremmo in grado di ripartire. O meglio, avremmo riaperto e avremmo richiuso. Oggi riapriamo in modo irreversibile perché c’è stata la scelta delle responsabilità nelle settimane scorse“.

Quanto al Recovery, sottolinea, “il lavoro che abbiamo fatto” ci ha portato a un “Pnrr forse il più efficace possibile, che parla all’Italia nei prossimi anni. Credo che abbiamo fatto insieme un buon lavoro in Parlamento“.

Letta si dice convinto dell’alleanza M5S-PD–Leu alle elezioni politiche. “Noi staremo insieme alle prossime politiche, saremo parte di una proposta comune. Ne sono convinto.” afferma il segretario del PD.

“Abbiamo di fronte un percorso con varie tappe. – osserva – Una tappa molto complessa e interessante è quelle delle amministrative. Sono assolutamente in linea con Giuseppe Conte e il suo approccio e principio di realismo che condivido. Noi dobbiamo fare delle amministrative una tappa di convergenza verso le elezioni politiche“.