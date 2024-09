L’evento SUD NORD INVEST arriva a Salerno: il 26 e il 27 settembre visioni e confronti sull’autonomia differenziata e sul futuro dell’industria italiana

di Redazione ZON

Due giorni di confronto su industria e autonomia differenziata

Il 26 e 27 settembre 2024, presso la Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno, si terrà la seconda edizione di SUD NORD INVEST, un evento che riunirà esponenti politici, istituzioni e imprese provenienti da tutta Italia per discutere temi di grande attualità, come l’autonomia differenziata, lo sviluppo dell’industria e la transizione green. Promosso dalla FICEI e dal Consorzio ASI Salerno, l’evento rappresenta una piattaforma di dialogo tra Nord e Sud per affrontare le sfide e le opportunità territoriali.

Autonomia differenziata e sviluppo industriale al centro del dibattito

Dopo il successo della prima edizione tenutasi a Benevento, SUD NORD INVEST propone un dialogo costruttivo sulle nuove prospettive aperte dall’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata. L’evento coinvolgerà anche rappresentanti dei Consorzi industriali italiani, con l’obiettivo di analizzare lo scenario attuale e delineare le possibili traiettorie future in termini di infrastrutture, lavoro e sviluppo territoriale.

Programma: un’agenda ricca di incontri e dibattiti

26 settembre 2024 : La giornata di apertura vedrà gli interventi del Sindaco di Salerno , Vincenzo Napoli, del Presidente della Provincia , Franco Alfieri, e di altre figure di spicco del panorama economico locale come Antonio Ferraioli, Presidente di Confindustria Salerno , e Andrea Prete, Presidente di Unioncamere . Tra i temi in discussione ci saranno le politiche di sviluppo territoriale e le politiche attive del lavoro.

: La giornata di apertura vedrà gli interventi del , Vincenzo Napoli, del , Franco Alfieri, e di altre figure di spicco del panorama economico locale come Antonio Ferraioli, , e Andrea Prete, . Tra i temi in discussione ci saranno le politiche di sviluppo territoriale e le politiche attive del lavoro. 27 settembre 2024: Saranno approfonditi temi legati alle infrastrutture, con particolare riferimento all’aeroporto di Salerno, e si discuterà il ruolo del legislatore nazionale e regionale. La giornata si concluderà con l’intervista al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e la premiazione degli ASI Salerno Awards, dedicati alle aziende che si sono distinte per l’implementazione dei principi ESG (Environmental, Social, Governance).

Premi ASI Salerno Awards: valorizzazione dell’innovazione e della sostenibilità

Un momento clou della manifestazione sarà la consegna degli ASI Salerno Awards, un riconoscimento destinato alle aziende della provincia che hanno saputo distinguersi per innovazione, sostenibilità e rispetto dei criteri ESG, in collaborazione con l’Osservatorio ESG della Sapienza Università di Roma e la Fondazione Saccone.

L’importanza del dialogo tra Nord e Sud

Antonio Visconti, Presidente della FICEI e del Consorzio ASI Salerno, ha sottolineato l’importanza di un evento come SUD NORD INVEST per unire il Paese in una visione di sviluppo condivisa: “Questo evento rappresenta un’importante occasione di confronto sul futuro dell’industria italiana e sulla necessità di unire il Paese in una visione di sviluppo comune. Salerno è al centro del dibattito nazionale e grazie alla presenza di istituzioni, imprese e consorzi, possiamo delineare un percorso innovativo per la crescita imprenditoriale e la transizione green. È fondamentale approfondire tutte le tematiche di più stretta attualità, tra cui l’autonomia differenziata, per fornire un quadro completo a imprese e cittadini“.

Patrocini e partner strategici

L’evento gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Unioncamere e molti altri, oltre al supporto di partner strategici come l’Osservatorio ESG Ability della Sapienza Roma e Convergenze.