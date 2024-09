Giocatori professionisti o principianti: quali sono le differenze?

di Redazione ZON

I siti di gaming online sono per lo più frequentati da giocatori dilettanti ma ci sono delle eccezioni. Stiamo parlando dei giocatori professionisti che fanno del gambling un vero e proprio lavoro che porta loro profitti sicuri e costanti nel tempo.

In questo approfondimento ti spieghiamo quali sono le differenze principali fra un giocatore di massa (quindi perdente nel medio e lungo termine) e un giocatore intelligente (e quindi spesso vincente nel lungo periodo).

Studio del Casino Online e “Paper Gaming”

Se un giocatore amatoriale si getta d’istinto su un qualsiasi casino online senza prima averlo analizzato, il professionista utilizza molto tempo nello studio prima di investire i propri soldi. Il giocatore intelligente infatti fa comparazione e legge le analisi (come ad esempio nell’articolo smokace casino recensioni) studia le piattaforme, i prodotti, i bonus, le modalità di pagamento, le percentuali di vincita dei singoli giochi.

Quindi, una volta scelto il sito di gioco che fa al caso suo, prova a fare paper gaming, ovvero a giocare gratis segnando le vincite virtuali. Infine quando si sente sicuro inizia davvero a giocare, o meglio a investire come se il gioco fosse un vero strumento finanziario.

Obiettivi nel Breve, Medio e Lungo Termine

Il giocatore alle prime armi ha il sogno di sbancare il casino online, giocando pochi euro e sperando di fare una vincita eccezionale. Questo non è impossibile ma è altamente improbabile e il giocatore professionista lo sa.

Ecco perchè chi gioca con metodo è consapevole che i profitti netti all’inizio possono essere molto esigui ma utilizzando l’interesse composto questi numeri possono diventare di grande valore nel medio e lungo periodo, lo stesso che accade nel mondo della finanza e delle azioni.

Modalità di Gioco

Chi ha come obiettivo solo quello di divertirsi e cercare di sbancare prova a farlo con qualsiasi gioco sia esso roulette, poker, slot o anche scommesse sportive. In questo modo si perdono di vista i vantaggi di concentrarsi su un unico prodotto e diventarne esperto, cosa che invece fa il giocatore professionista che appunto focalizza i suoi investimenti su uno al massimo due prodotti alla volta, massimizzando così i guadagni.

Gestione del Bankroll

Il giocatore amatoriale non ha la minima cultura finanziaria e quindi non segue nessun metodo di deposito e prelievo. In questo modo, anche giocando stake ridotti rischia nel lungo periodo di perdere molto denaro che difficilmente riesce poi a recuperare.

Il giocatore professionista invece gestisce il proprio conto gioco come fosse il suo conto corrente o meglio ancora il suo fondo d’investimento. La gestione del bankroll e la divisione degli stake è dettagliata ed è soggetta a rigide regole matematiche che cerca di non eludere mai.

Organizzazione del Tempo

Anche questo fattore vede una differenza abissale fra il giocatore principiante e quello professionista. Il primo infatti gioca appena ha tempo, senza un vero metodo, facendo sessioni anche lunghe e spesso giocando anche quando è stanco o non sta bene fisicamente o mentalmente.

Il giocatore professionista invece imposta un monte ore giornaliero o settimanale, diviso per prodotto e non transige dal suo programma, indipendentemente se sta vincendo o perdendo.

Mind Set e Gestione delle Emozioni

L’attitudine mentale, l’organizzazione e la gestione della varianza e dei momenti no è totalmente differente fra il giocatore principiante e quello professionista. L’utente amatoriale non sa schematizzare il suo comportamento, spesso gioca anche se arrabbiato e annoiato.

Questo stile malsano porta a perdite certe e al rischio di rincorrerle e cadere nella ludopatia. Il giocatore professionista invece è tutto tranne che ludopatico: sa perfettamente come organizzare la sua mente e come gestire le emozioni sia quelle che arrivano dalla sessione di gioco che da stimoli esterni.

Strumenti Professionali e Contatti con altri Players Il giocatore dilettante si fida solo di se stesso oppure, peggio ancora, si affida ai tipster improvvisati sui social network, che millantano di essere dei fenomeni del gaming. Il giocatore intelligente invece si affida a software e algoritmi anche a pagamento (vedendoli come un investimento) che possono diventare un valore aggiunto nel suo metodo di gioco.

Il giocatore professionista inoltre crea gruppi elitari di persone simili a lui ed assieme studiano e programmano strategie vincenti nel lungo periodo. Infine il giocatore vincente è sempre alla ricerca del miglioramento, continua a formarsi e a seguire corsi e seminari che possono farlo diventare una persona migliore a 360 e di conseguenza anche un giocatore migliore.