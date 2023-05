Levi’s 501, i primi jeans della storia compiono 150 anni

di Antonio Jr. Orrico

Un compleanno speciale, quello dei Levi’s 501, ovvero i primi jeans della storia. Il pantalone compie la bellezza di 150 anni

Un festeggiamento totale. I Levi’s 501, ovvero i primi jeans della storia dell’umanità, hanno appena compiuto 150 anni, ma sono ancora freschi e giovani come un tempo. Nati nel 1873 con un brevetto per rivetti in rame su pantaloni da lavoro, in un secolo e mezzo si è trasformato da divisa da lavoro a icona delle culture giovanili, fino a diventare il capo d’abbigliamento più democratico del mondo. Un successo planetario.

I Levi’s 501 hanno la peculiarità di adattarsi a qualsiasi epoca, a qualsiasi contesto e soprattutto a qualsiasi attitudine. Proprio per questo, nel 1999 il Time li incoronò il “capo d’abbigliamento del XX secolo” e la storia continua, tra celebrazioni e collezioni speciali. Per comprenderne il successo, bisogna tornare al 1873, quando Jacob Davis ebbe l’intuizione di rinforzare i pantaloni da lavoro con i rivetti in rame, i bottoncini in metallo.

I jeans, però, non hanno sempre avuto un successo costante. Infatti, nel 1918 l’azienda è sull’orlo del fallimento e i nipoti di Levi Strauss devono ripensare i jeans, aggiungendo i passanti per la cintura e cambiando leggermente il taglio. Neanche dieci anni dopo, i Levi’s diventano uniforme dei cowboys e dei rodei. Ed è il cinema a farli diventare iconici, grazie a John Wayne, che li indossa nel film “Ombre Rosse” di John Ford, consacrandoli al mito.

Dopo la seconda guerra mondiale i jeans diventano un capo d’abbigliamento per tutti, non solo un’uniforme da lavoro.