Statuette, fisica spiega perché “lacrimano” e “sudano”

di Antonio Jr. Orrico

Sofia Lincos, membro del Cicap, ha spiegato perché le statuette si comportano in modo inusuale. Le cause non sono sovrannaturali

Ormai, fenomeni come le statuette che “lacrimano sangue” o “trasudano olio” sono una costante, un must dei nostri tempi. Non sono nemmeno un’esclusiva del cattolicesimo. Fenomeni del genere accadono ormai in tutto il mondo, a prescindere dalla religione di riferimento, e soprattutto le cause per quanto riguarda questi accadimenti sono tutt’altro che sovrannaturali. A spiegarlo è Sofia Lincos, fisica e membro del Cicap.

“Le cause che accomunano fenomeni apparentemente sovrannaturali su oggetti religiosi sono naturali oppure si tratta di manomissioni. Nella maggior parte dei casi che abbiamo studiato si tratta di colle o resine che si sciolgono a causa delle temperature, come ad esempio la statua della Madonna che piangeva in Olanda nel giugno del 2001 analizzata all’ospedale del posto. Oppure l’umidità stessa che, a seconda del materiale del manufatto, viene assorbita e successivamente rilasciata tramite porosità o spaccature.” ha dichiarato Sofia Lincos.

“Negli anni abbiamo ricevuto segnalazioni da tutta Italia e fatto analisi su immagini che “piangevano lacrime” o che “trasudavano olio“. Nel 2012 ad esempio ci siamo occupati di un’icona della “Madonna che piangeva” nella Chiesa ortodossa di San Nicola a Milano, un fenomeno che si era verificato nel 2008 e 2010. Il nostro segretario Massimo Polidoro ha preso informazioni dal responsabile e ha prelevato del liquido. Il chimico Luigi Garlaschelli lo ha fatto analizzare ed è risultato essere un olio vegetale, che non poteva provenire dal trasudamento del quadro, perché era realizzato con pigmenti di origine minerale.” ha poi detto la fisica sulle statuette.