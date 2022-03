Studio Avvocati Piscitelli: la Corte Europea si pronuncia sui contratti degli insegnanti di religione

Grande risultato raggiunto dallo studio avvocati Piscitelli a Benevento, la Corte Europea ha stabilito l’illeggittimità della reiterazioni dei contratti a tempo indeterminato degli insegnanti di religione. La Corte infatti ha ritenuto che il rinnovo dei contratti miri solamente a soddisfare le esigenze permanenti e non provvisorie, la reiterazione dei suddeti è dunque illegittima e merita di essere adeguatamente risarcito.

Il giudice interno è chiamato, dunque a verificare se le norme interne, violino il diritto dell’Unione e in tal caso disporre la sanzione del risarcimento del danno, previa declaratoria di violazione.

A tale statuizione, i vari Tribunali di Italia si stanno uniformando: tutte positive ormai sono le pronunce relative ai ricorsi presentati dagli insegnanti di religione cattolica che, in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, hanno chiesto di essere adeguatamente risarciti.

Numerosi sono i docenti, con riferimento al foro beneventano, che sui ricorsi firmati dall’avvocato Vincenzo Piscitelli hanno ottenuto il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine.

“La mancata considerazione, da parte del Ministero – ha spiegato il legale beneventano dello studio avvocati Piscitelli – delle indicazioni espresse dalla Corte Europea per evitare l’abuso dei contratti a termine comporta la condanna dell’amministrazione a risarcire i danni nella misura fino a dodici mensilità.

Sono soddisfatto, perché questi esiti stanno interessando non solo gli insegnanti di Religione della Diocesi di Benevento, ma anche quelli di altre parti d’Italia, dove si registrano risultati apprezzabili che rendono giustizia agli insegnanti di religione cattolica anche in attesa di una futura e meritata stabilizzazione“.

Ignorare le norme in conflitto con l’abuso dei contratti a termine equivale a nuocere inutilmente agli insegnanti di Religione che subiscono un danno a causa della precarizzazione cui sono sottoposti mentre invece prestano un servizio nell’interesse della comunità.