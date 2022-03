Oroscopo di Paolo Fox Sabato 12 Marzo 2022: Cancro passionale

Ariete Questo fine settimana potrebbe riportare delle tensioni per il segno dell’Ariete. Questo è un sabato che va affrontato con coraggio, determinazione ricordando sempre che ci sono delle novità in arrivo anche se la strada è costellata da piccoli conflitti. Cercate di essere diplomatici nei rapporti familiari.

Toro E’ molto difficile che una persona del Toro rinunci all’amore qui però Venere dissonante mette in luce qualcosa che non va anche se chiaramente dipende dal tipo di relazione che state vivendo. Se non siete in coppia forse siete alla ricerca dell’altra metà della mela, l’importante è avere le idee chiare, non vi piacciono le situazioni ambigue. In questo fine settimana possibili chiarimenti.

Gemelli La voglia di amare torna con Venere e Marte favorevoli, tanti Gemelli vorrebbero vivere un rapporto d’amore senza troppe complicazioni quindi in questi giorni potreste rendervi più disponibili. In questo fine settimana si legge che c’è qualche dubbio a livello fisico ma il recupero è dietro l’angolo.

Cancro Il segno del Cancro sente crescere le proprie energie emotive, la propria voglia di amare. Mercurio e Giove molto favorevoli ma la cosa più bella è che il lungo transito di Venere contraria si è annullato. Per quanto riguarda la vita professionale potreste ricevere una conferma entro Aprile e da Maggio le cose potrebbero cambiare. In questo fine settimana i sentimenti sono protagonisti.

Leone Cercate di impegnarvi a risolvere qualche dubbio in casa o in famiglia. In amore ci sono delle perplessità e così le coppie che vogliono sposarsi, convivere, hanno notato qualche problema, qualche ritardo nei progetti. Molti di voi in questi giorni potrebbero ritrovarsi a fare tanto senza ricevere il giusto compenso.

Vergine Per la Vergine il peggio è passato perché ci sono state giornate come quelle di mercoledì e giovedì in cui una notizia potrebbe aver spiazzato o infastidito. In questo momento siete alla ricerca della verità ed è probabile che con questa opposizione di Mercurio possiate scontrarvi con una volontà diversa dalla vostra. In amore siete distratti, è importante stare accanto alla famiglia o a chi amate.

Bilancia Per la Bilancia questo fine settimana nasce con qualche piccolo attrito, è vero che alcuni pianeti sono tornati favorevoli ma se in famiglia, nei rapporti con i genitori e figli o in amore, non si sono del tutto superate delle avversità bisognerà cercare di fare buon viso a cattivo gioco. C’è una certa stanchezza, in quest’ultimo periodo le responsabilità sono aumentate. In questo fine settimana tutto potrebbe apparirvi più complicato.

Scorpione Dal qualche tempo l’astrologo raccomanda di non credere a chiunque e di non rimettere in gioco situazioni che nel passato avevano mostrato la corda. Nelle relazioni con gli altri c’è qualche attrito, questo fine settimana però cerca di fare collante e avremo una situazione interessante per contatti e amicizie.

Sagittario Difficile non innamorarsi con un oroscopo così. Queste stelle confermano che più si va avanti e più ci saranno novità, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Entro poche settimana si giocherà un discorso importante per il futuro professionale. I liberi professionisti potrebbero ricevere una proposta che investirà anche il prossimo anno.

Capricorno Tra oggi e domani il Capricorno sarà pieno di pensieri, capitano momenti in cui si sente che c’è una scarsa energia e magari si ha voglia di stare accanto a poche e fidate persone. Questa d’altronde non è una novità. Raccogliete le vostre energie e andate avanti anche se c’è sempre un po’ di conflitto e la Luna è opposta.

Acquario Liberate la fantasia e l’energia, voi vincete sempre grazie all’originalità. In questo cielo con Venere e Marte nel segno si risveglia l’amore o il desiderio, l’amore che può tornare trasgressivo, piacevole, fisico. In questo periodo avete bisogno di una piccola follia d’amore.