Gf Vip: la dedica di Rocco Siffredi a Lulù

Grandi novità nella semifinale del Gf Vip, poco prima di chiudere il collegamento con la casa in quella che è la penultima puntata dello show il presenatatore Alfonso Signorini ha letto a Lulù una dedica scritta da un ammiratore particolare. Si tratta di Rocco Siffredi, il noto attore di video hard, che ha dichiarato di essere un fan di Lulù.

“Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io”. L’attore si è poi rivolto a Manuel Bortuzzo, fidanzato della principessa Lulù e gli ha spiegando di essere il suo fan numero uno: “Manuel sono solo una fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto mi auguro che tu vinca Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno”.

mmediata la reazione di Lulù, che alle parole di Siffredi ha commentato: “Ti adoro, sei troppo forte. Non vedo l’ora di consocerti”. Un pò meno entusiasta, almeno all’apparenza, la reazione del nuotatore, che ha già conosciuto in passato l’attore e che ha commentato, scherzando: “Dissociamoci dall’ambito pornografico!”